Jugendliche 72 Stunden im Einsatz

Derzeit führt die Katholische Jugend wieder das größte Sozialprojekt Österreichs durch. Bei der Aktion 72 Stunden ohne Kompromiss zeigen im Burgenland 200 Jugendliche in 19 Projekten ihre soziale Kompetenz.

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse des Pannoneums in Neusiedl am See haben sich vorgenommen mit den Senioren im Altenheim Sankt Nikolaus der Caritas Allerheiligenstriezel zu backen aber auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder von ihnen zu lernen. Für die Schüler gibt es mehrere Gründe sich sozial zu engagieren. Kathrin Schmidt aus Jois unternimmt gerne etwas mit älteren Menschen. Philipp Schaffrian aus Halbturn: „Wir wollen alten Menschen helfen, weil sie haben auch viel für uns getan früher. Da können wir ruhig auch etwas zurückgeben.“

Tipps und Kritik von den Profis von früher

Für die Bewohner des Altenheims sind die Schülerinnen und Schüler eine willkommene Abwechslung und sie geben Tipps beim Striezelbacken und sparen auch nicht mit Kritik: „Sie wissen noch nicht, wo sie anfangen müssen. Und das Wuzeln, das können sie noch nicht gut, das müssen sie noch lernen. Ja, alles müssen wir lernen, nicht? Schnurspringen müssen wir auch lernen“, so die 97-jährige Elisabeth Neuberger aus Neusiedl am See.

Ungebrochenes Engagement bei Jugendlichen

Die Striezel werden verkostet und dann bleibt Zeit zum Tratschen und Spielen. Bereits zum 8. mal wird die Aktion 72 Stunden ohne Kompromiss durchgeführt, immer mit Erfolg, so Edith Pinter, Direktorin der Caritas Burgenland: „Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man die Jugendlichen für Projekte gut begeistern kann, dass sie sich unheimlich gut einbringen, neue Ideen entwickeln und, dass das Engagement ungebrochen ist.“

Bei einem anderen Projekt bitten Jugendliche der Pfarre Weiden am See am Freitag und Samstag um unverderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel, die dann etwa über die pannonische Tafel wieder an Hilfsbedürftige verteilt werden.