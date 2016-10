Edelstal: Einbrecher gefasst

In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober 2016 brach ein Mann in eine Wohnhausanlage in Edelstal ein. Eine Zeugenbeobachtung hat die Beamten der Polizeiinspektion Kittsee auf die Spur eines slowakischen Pärchen im Alter von 30 und 22 Jahre geführt.

Eine Zeugin meldete am Donnerstag gegen 01.30 Uhr über Notruf einen Einbruchsversuch in eine Wohnhausanlage Edelstal (Bezirk Neusiedl am See). Die Frau beobachtete durch den Türspion ihrer Wohnungstüre das gewaltsame Aufbrechen der Eingangstüre zur Wohnhausanlage durch eine männliche Person. Dieser betrat den Gang der Wohnhausanlage, blickte sich kurz um und verließ anschließend den Wohnblock in unbekannte Richtung.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndungstätigkeit konnte unweit des Tatortes ein Pkw mit slowakischen Kennzeichen angehalten werden. Lenkerin des Fahrzeuges war eine 30-jährige slowakische Staatsbürgerin, Beifahrer war ein 22-jähriger Slowake.

Anhand der sehr detaillierten Personenbeschreibung und der vorgefundenen Tatortspuren – das verwendete Einbruchswerkzeug wurde im Fahrzeug sichergestellt - konnte der 22-jährige Slowake als Tatverdächtiger überführt werden. Beide slowakischen Staatsbürger wurden von den einschreitenden Beamten vorläufig festgenommen.