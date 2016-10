Termin für „picture on“-Festival steht

Der Termin für das „picture on“ Festival ist fixiert. Es wird am 11. und 12. August 2017 zum 18. Mal in Bildein (Bezirk Güssing) über die Bühne gehen. Das haben die Veranstalter am Donnerstag bekannt gegeben.

Alle „Pinkarocker“ sollten sich das zweite Augustwochenende 2017 schon einmal vormerken. Fast noch wichtiger ist der 11. November 2016, an diesem Tag startet der Vorverkauf für die Karten.

Die limitierten Zwei-Tagestickets sind dann um 66 Euro erhältlich, reguläre Festivalpässe kosten anschließend 77 Euro, heißt es vom Veranstalter.