Miriam Ziegler trainiert in Berlin

Miriam Ziegler und Severin Kiefer sind Österreichs erfolgreichste Paarläufer. 2014 haben sie sich für die olympischen Spiele in Sotschi qualifiziert, wo sie 17. wurden. Die beiden sind nach Berlin gezogen, um beim bekannten Trainer Knut Schubert zu trainieren.

Die Oberpullendorferin Miriam Ziegler und ihr Salzburger Partner Severin Kiefer wollen als Paarläufer hoch hinaus. Seit Sotschi dem arbeiteten sich die beiden immer weiter nach oben und sind mittlerweile unter den zehn besten Paaren in Europa. Mindestens sechs Stunden am Tag trainieren sie - darunter auch Kraftübungen und Ballett - nur Sonntags ist frei.

Mit aufwärmen und Trockenübungen geht es los - die Abläufe werden automatisiert, erst wenn alles sitzt, geht es auf das Eis. Im Sportforum Hohenschönhausen - einer ehemaligen DDR-Kaderschmiede, heute Olympiastützpunkt in Berlin - finden die beiden Österreicher die idealen Trainingsbedingungen vor.

ORF

ORF

Unter den Top zehn Paaren in Europa

„Es ergibt eine andere Trainingsdynamik, wenn man jeden Tag mit anderen Paaren auf dem Eis ist, die auf einem guten Level sind“, sagte Kiefer. „Unser Trainer ist immer für uns da. Er hat das Wissen, das in Österreich einfach nicht vorhanden ist“, so Ziegler. Der Erfolg gibt ihnen recht. Unter Trainer Knut Schubert haben sich die Burgenländerin und der Salzburger in die Top zehn in Europa vorgearbeitet.

Schubert, selbst ehemaliger Paarläufer und Olympia-Fünfter - sieht bei den Österreichern noch viel Potential. „Sie haben für Achtung gesorgt und wenn das klappen soll - zum Beispiel der Dreifach-Twist im Programm, oder der nebeneinander gesprungenen Dreifach-Lutz - dann geht das alles wie von selbst“, so Knut.

ORF

Nicht nur auf dem Eis ein Paar

Den dreifachen Lutz - nebeneinander gesprungen - beherrschen aktuell nur noch zwei weitere Paare, darunter die amtierenden Weltmeister. Doch die nötige Sicherheit müssen sich Ziegler und Kiefer erst erarbeiten.

Die beiden sind nicht nur auf dem Eis ein Paar. In Berlin haben sie sich gut eingelebt, sind auch von den anderen Eisläufern freundschaftlich aufgenommen worden. Doch das klassische Schnitzel vermissen sie doch. Die neue Eiskunstlauf-Saison startet diesen Freitag, beim Wettbewerb in Nizza können sich die österreichischen Paarläufer mit der internationalen Konkurrenz erstmals messen.

