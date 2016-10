Lehrberufe mit Zukunft

Am Mittwoch 19. Oktober hat das Wirtschaftsministerium den „Tag der Lehre“ ausgerufen. 2.000 Kinder im Burgenland aus 56 Schulen haben tagsüber die Gelegenheit gehabt in die Betriebe zu schnuppern und sich von dem einen oder anderen Lehrberuf begeistern zu lassen.

Der Wirtschaft im Burgenland gehen die Fachkräfte aus, immer weniger junge Menschen entscheiden sich für einen Lehrberuf. Die Zahlen sinken stetig, nur noch drei von zehn Jugendlichen absolvieren eine Lehre - österreichweit liegt die Quote deutlich höher. Dafür gibt es mehrere Gründe, wie Berufsbildungsexperte Wolfgang Bliem sagte - das Burgenland sei diesbezüglich „etwas anders“.

„Die Betriebsstruktur ist einfach eine andere. Wenn man sich zum Beispiel für den Lehrberuf Mechatronik entscheidet, wird man sich im Bezirk Neusiedl schwerer tun, als im Bezirk Jennersdorf. Was sicherlich auch eine Herausforderung ist, dass das Burgenland überdurchschnittlich viele Lehrlinge hat, die in andere Bundesländer pendeln, um eine Lehrausbildung zumachen“, so Bliem.

ORF

Gute Berufsorientierung wichtig

Zusätzlich kommt hinzu, dass das Burgenland die höchste Dichte an Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen aufweist. Laut Bliem gilt als wichtiger Schlüssel eine gute Berufsorientierung, die in Schulen, vor allem aber zuhause bei den Eltern, stattfinden muss.

Wirtschaftskammerskammerpräsident Peter Nemeth war der selben Meinung. „Ein Kind ist ein wenig wie ein Rohdiamant - man muss eine gewisse Orientierung geben, damit es auch dann den Beruf wählt, wo es eine Neigung hat, glücklich ist, dadurch erfolgreich ist und damit auch gutes Geld verdient - Das sollte den Eltern besonders am Herzen liegen“, sagte Nemeth.

ORF

Alles auf zehn Lehrberufe konzentriert

Etwa 130 verschiedene Lehrberufe gibt es Burgenland. Es ist aber immer noch so, dass sich alles auf zehn Berufe konzentriert, sagte Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz. „Wenn man anschaut, dass zirka 60 Prozent auf diese zehn Berufe fallen, dann ist es nötig auch zu zeigen, dass es unterschiedlichste Berufe gibt und auch im Burgenland Lehrplätze für diese Berufe angeboten werden“, so Zitz.

Welcher Lehrberuf hat nun im Burgenland Zukunft? Laut dem Berufsbildungsexperten Wolfgang Bliem sind es jedenfalls technische Berufe und Jobs im Tourismus.