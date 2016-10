Gesunde Ernährung für Kinder

Der ORF-Programmschwerpunkt „Bewusst Gesund“ steht diesmal ganz im Zeichen der Kinder- und Jugendgesundheit. Gesunde Kinder brauchen eine gute, ausgewogene Ernährung. In der Neuen Mittelschule Purbach legt man darauf besonders großen Wert.

Auch jetzt im Herbst ist im kleinen Schulgarten noch einiges zu tun: Die Schüler der 2.b. sind mit Begeisterung an der Arbeit. Majoran und Rosmarin werden gepflanzt, ein paar Himbeeren genascht. Die Kinder bauen verschiedenste Kräuter an und sind auch für das Gießen zuständig.

Herbstzeit ist auch im Purbacher Schulgarten Erntezeit. „Uns ist es wichtig Bewusstsein zu bilden und den Kindern irgendein Rüstzeug für das Leben mitzugeben. Sie sollen wissen welche Lebensmittel es gibt und die Vielfalt kennen und den Umgang mit Lebensmitteln beachten“, sagte die Direktorin der NMS-Purbach Elisabeth Szuppin.

ORF

ORF

Ernten und Verwerten

Diesmal sind die Kräuter dran. Aus der Zitronenmelisse machen die Kinder im Unterrichtsfach Ernährung und Haushalt einen feinen Sirup. Nach getaner Arbeit wird der Zitronenmelissensirup mit Wasser verdünnt und verkostet. „Ich denke, dass sie sehen sollen, was im Garten wächst und was man daraus machen kann“, so Fachlehrerin Eva Pikem.

Gesunde Ernährung - in der Neuen Mittelschule Purbach ist das nicht nur im Unterricht, sondern auch in den Pausen ein Thema. Deshalb organisiert der Elternverein der Schule zwei Mal pro Woche ein kleines Jausen-Buffet. Den Kindern schmeckt es.

ORF

ORF

Gesunde Jause macht fit

„Es sind frische Zutaten und frische Zubereitung - das Auge ist mit und die Kinder möchten das essen. Wir haben das einfach probiert. Die Kinder nehmen es sehr gut an und die Nachfrage ist sehr groß“, sagte Elisabeth Bierbaum vom Elternverein der NMS-Purbach.

Im Ernährungsunterricht, im Pausenbuffet und draußen im Schulgarten, versucht man die Kinder für Obst und Gemüse, für selbstgemachte Kräutersäfte und für gesunde Jausenweckerl zu begeistern, denn das macht sie fit fürs Leben.