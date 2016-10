40-Jähriger stellt Einbrecher

In Neusiedl am See hat ein 40-jähriger Mann einen Einbrecher gestellt und festgehalten bis die Polizei eintraf. Auf die Einbrecher aufmerksam geworden war die Frau des Mannes, sie hatte beobachtet wie die beiden Slowaken Diebesgut aus aufgebrochenen Kellerabteilen wegbrachten.

Die Frau hatte inzwischen die Polizei verständigt, für den 33-jährigen Slowaken klickten nach Eintreffen der Beamten die Handschellen, berichtet die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Wie sich herausstellte, hatte das Einbrecher-Duo in der Wohnhausanlage drei Kellerabteile aufgebrochen und Mobiltelefone, Spielsachen und Werkzeug entwendet. Die Schadenssumme ist nicht bekannt.

Nach dem 31-jährigen Komplizen wird per Haftbefehl gesucht, seine Identität ist laut Polizei bekannt. Die beiden Verdächtigen werden in Österreich und der Slowakei wegen mehreren Einbruchsdelikten gesucht.