SVM bleibt weiter sieglos

Zum Abschluss der elften Meisterschaftsrunde in der Fußball Bundesliga musste sich der SVM der Austria mit 0:2 geschlagen geben. Dabei hatten die Mattersburger gute Möglichkeiten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Zweimal scheiterte Barnabas Varga vor der Pause, zweimal Patrick Bürger nach dem Wechsel an Austria-Torhüter Hadzikic, an der Latte oder an der nötigen Präzision. Dazu kamen zwei Treffer der Austria, die zumindest glücklich zustande kamen.

Beim 1:0 brachte Kayode zuerst Alois Höller zu Fall, dann misslang der Abwehrversuch von Torhüter Böcskör, der für den verletzten Markus Kuster einspringen musste. Grünwald nützte dieses Missgeschick zum 1:0. Beim 2:0 traf Martschinko aus gut 20 Metern genau in den Winkel.

ORF

Die weiteren Ergebnisse Sturm gegen Ried 1:0

Wolfsberg gegen Salzburg 2:2

Rapid gegen Altach 1:1

Admira gegen Sankt Pölten 1:1

Vastic steht hinter Team

Mattersburg-Trainer Ivica Vastic kann seinem Team keinen Vorwurf machen. „Ich sehe, dass die Mannschaft motiviert ist, sie gibt alles. Es fehlen uns nur die Tore. Wenn wir dann vorne Tore machen, wird man vielleicht die eine oder andere Situation hinten, die wir nicht gut machen, auch leichter vertragen“, so Vastic.

„Wir haben heute eine gute Leistung abgerufen, daher kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir brauchen nur Tore machen. Wenn wir keine Tore machen, können wir das Spiel auch nicht gewinnen“, sagt der Trainer weiter.

ORF

In der Tabelle führt Sturm Graz mit acht Punkten Vorsprung auf Altach, der SV Mattersburg, der seit sieben Spielen sieglos ist, bleibt auf dem letzten Platz.