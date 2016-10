Foodcoop: Bio, regional und gemeinsam

Der 16. Oktober ist Welternährungstag. Ein Weg, sich bewusst mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und sich regional, bio und gesund zu ernähren, sind „Foodcoops“. Eine dieser Lebensmittelkooperativen gibt es in Wörterberg.

In Österreich gibt es mittlerweile an die 70 Foodcoops, im Burgenland erst eine. Die Einkaufsgemeinschaft „Foodcoop Kitting“ auf einem Bauernhof in Wörterberg (Bezirk Güssing) wurde vor zwei Jahren von den beiden Gemüsebauern Markus Uitz und Michaela Fassl aus Litzelsdorf (Bezirk Oberwart) gegründet. Heute zählt die FoodCoop rund 40 Mitglieder.

Gemeinsam einkaufen

„Eine Foodcoop ist im Wesentlichen nichts anderes als gemeinsam einzukaufen. Anstatt dass jeder irgendwo zu einem Hof fährt und sich da die Milch holt, dort die Eier, dort das Gemüse, tut man sich zusammen und organisiert das gemeinsam“, sagt Markus Uitz.

Markus Uitz und Michaela Fassl führen selbst einen kleinen Hof und produzieren dort Gemüseraritäten. Zuvor haben sie in Wien gelebt. Dort ist auch die Idee zur Foodcoop entstanden. „Wir wussten, dass es im Burgenland noch keine Foodcoop gibt. Und wir kannten das Konzept aus dem städtischen Bereich“, erklärt Michaela Fassl.

Mehr als ein Bauernmarkt

Eine Foodcoop ist weit mehr als ein Bauernmarkt mit Bioprodukten. Auf keinen Fall ist sie ein Geschäft, denn in der Coop können nur Mitglieder ihre bestellten Lebensmittel abholen. Die Mitglieder kümmern sich nicht nur um ökologisch produzierte Lebensmittel aus der Region. Es ist ihnen auch wichtig, dass sie nicht zu viel kaufen.

„Es geht um Lebensmittel. Und wenn man heute sieht, wieviele Lebensmittel produziert werden müssen um nur einen ganz geringen Teil davon verkaufen zu können, dann stört einen das. Und wir sind eine Gemeinschaft, die das, was produziert und angeliefert wird, zur Gänze verwertet“, sagt Mitglied und Biobauer Otto Pfeiffer.

Nichts bleibt übrig

Nach zwei Jahren Foodcoop Kitting in Wörterberg sind die Mitglieder schon richtige Profis. Sie wissen genau, was sie brauchen, damit nichts im Müll landet. Sollte wider Erwarten dennoch etwas übrig bleiben, werden etwa Hühner damit gefüttert.

Dass es bei der wöchentlichen Verteilung möglichst viele frische Produkte gibt, ist dem großen Engagement einzelner Mitglieder zu verdanken. Die Idee „Foodcoop“ ist also in Wörterberg aufgegangen.