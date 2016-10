Warnung vor Wildwechsel

Mit dem Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen. Im Vorjahr gab es auf Österreichs Straßen 274 Wildunfällen mit 303 Verletzten, eine Person kam ums Leben. Verkehrsexperten warnen daher vor riskanten Ausweichmanövern.

Die meisten Wildunfälle mit Verletzten - nämlich 102 - passierten im Vorjahr in Niederösterreich. Vergleichsweise niedrig ist die Zahl der Wildunfälle mit zwölf im Burgenland. Jedoch sind Unfälle, die zu Sachschäden am Fahrzeug geführt haben, nicht einberechnet.

Diese Unfälle gehen aber für die meisten Tiere dramatisch aus. Jährlich kommen im Burgenland mehr als 8.700 Wildtiere im Straßenverkehr zu Tode, österreichweit sind es mehr als 77.000 Wildtiere. Das bedeutet, dass sich auf Burgenlands Straßen mindestens alle 60 Minuten ein Unfall mit einem Wildtier ereignet.

Vorsichtig fahren in der Dämmerung

Um Verkehrsunfälle mit Wildtieren zu vermeiden, rät der ÖAMTC, im Bereich von Wildwechsel-Warnschildern besonders aufmerksam zu fahren und den Abstand zum Vorderfahrzeug möglichst groß zu halten. Am häufigsten passieren Wildunfälle in der Dämmerung, außerdem erhöht dichter Bewuchs am Straßenrand die Unfallgefahr.

Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit haben Studien gezeigt, dass 80 Prozent der Autofahrer ganz unbewusst annehmen, dass Wildtiere von rechts kommen. Tatsächlich queren Tiere die Fahrbahn jedoch von beiden Seiten gleichermaßen. Die gesamte Fahrbahn sowie beide Straßenränder sollten daher - ganz besonders in Wildwechselzonen - aufmerksam beobachtet werden.

Langsamer werden und hupen

Sieht man ein Wildtier, sollte man die Geschwindigkeit reduzieren, das Fernlicht ausschalten und hupen. Wenn es tatsächlich zu einem Unfall mit einem Wildtier kommt, muss die Gefahrenstelle unverzüglich abgesichert und die Exekutive verständigt werden.