Umstritten: Kläranlage mit Geschichte

Der Reinhaltungsverband Region Neusiedler See Westufer feiert das 20-Jahr-Gründungsjubiläum. Die Großkläranlage ist eine Anlage mit Geschichte. Vor 20 Jahren war das Projekt umstritten und über Monate in den Schlagzeilen.

Wohl selten hat eine Kläranlage soviel politischen Staub aufgewirbelt wie die Großanlage des Reinhaltungsverbandes Region Neusiedler See-Westufer. Heute reinigt die Kläranlage in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt Umgebung) die Abwässer aus neun Gemeinden am Westufer des Neusiedler Sees.

ORF

ORF

Vor 20 Jahren: Widerstand und Schlagzeilen

Vor 20 Jahren hat es vor allem in Donnerskirchen heftigen Widerstand gegen das 23,3-Millionen-Euro-Projekt gegeben. Eine Bürgerinitiative hat sich für eine eigene, kleine Gemeindekläranlage stark gemacht, vor explodierenden Kosten gewarnt und die FPÖ hat das Thema im Nationalratswahlkampf aufgegriffen.

Rückblick Der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider hatte Donnerskirchen finanzielle Unterstützung für eine eigenen Anlage versprochen.

Der Höhepunkt: Der damalige FPÖ-Chef Jörg Haider versprach Donnerskirchen eine Million Schilling für die Planung einer eigenen Anlage, erinnert sich der Obmann des Reinhaltungsverbandes, Ernst Schmid. „Ich kann mich heute noch an die Schlagzeilen erinnern. ‚Ein Monsterprojekt wird errichtet‘. Mit 65.000 Gleichwerten hat man kein Monsterprojekt. Wir haben dort ein Projekt geschaffen, wo wir die Sicherheit haben, dass wir eine gute Qualität bekommen“, so Schmid.

Zufriedene Gemeinden

Allen Widerständen zum Trotz wurde die Großkläranlage gebaut. Auch Donnerskirchen ist seit 1999 beim Reinhaltungsverband Region Neusiedler See-Westufer. Es sei eine richtige Entscheidung gewesen, meint Donnerskirchens Altbürgermeister Josef Frippus. „Alles, was damals gesagt wurde - zuviel Angestellte, dass zuviel Geld verschwendet wird - ist nicht eingetreten. Der Verband ist meiner Ansicht nach sicher das Wirtschaftlichste, was passieren konnte“, so Frippus.

Verbandsobmann Roman Zehetbauer stößt ins gleiche Horn. „Die Stimmung in den Gemeinden ist eine sehr gute. Der Reinhaltungsverband als Gemeinschaftskläranlage hat sich bewährt“, sagt Zehetbauer.

Größtes Umweltprojekt in Ziel-1-Phase

Landesrat Helmut Bieler (SPÖ) erinnerte bei der Jubiläumsfeier des Verbandes in Oggau daran, dass die Großkläranlage das größte Umweltprojekt der ersten Ziel-1-Periode im Burgenland gewesen sei.