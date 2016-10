„Anwaltstag“: Infos über Rechte und Pflichten

Mit 18 Jahren sind Jugendliche dem Gesetz nach erwachsen und dürfen selbst enscheiden. Damit sind aber auch Pflichten und Gefahren verbunden. Mit „Anwaltstagen“ an Schulen will die Rechtsanwaltskammer heuer wieder aufklären.

Mit dem 18. Geburtstag geht der Ernst des Lebens los. Dann gelten eingegangene mündliche Verträge genauso wie schriftliche auch für die jungen Erwchsenen verpflichtend. Solches rechtliches Grundwissen vermittelt die burgenländische Rechtsanwaltskammer an ihren Anwaltstagen in den Schulen. Junge Erwachsene können leicht in Schwierigkeiten geraten, wenn sie etwa Autos kaufen, Kredite aufnehmen oder sich mit langfristigen Handy- oder Aboverträgen verschulden.

Rechtsexperten klären auf

Bei den sogenannten „Anwaltstagen“ klären Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus dem ganzen Burgenland Schülerinnen und Schüler über ihre Rechte und Pflichten auf. Neben einem Pflichtteil zu den Themen Volljährigkeit, Vertrag und strafrechtliche Verantwortung können Schulen aus Bereichen wie erstes Auto, eigene Wohnung, Maturareise oder auch Finanzierung des Studiums wählen.

Schon mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler haben an den vergangenen Projekten teilgenommen. Schulen können sich ab jetzt bei der Rechtsanwaltskammer Burgenland für einen Anwaltstag anmelden.

