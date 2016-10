SJ will Förderung für Jungunternehmer

Kritik an automatischen Supermarktkassen übt die SJ Burgenland. Dadurch würden Arbeitsplätze verloren gehen. Andererseits biete die Technik Chancen für die Arbeitswelt. Die SJ will eine Förderung für Jungunternehmer.

Die Politik sehe untätig dabei zu, wie immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen, sagt SJ-Landesvorsitzende Silvia Czech. Damit neue Jobs entstehen, müsse man jungen Unternehmern und ihren Ideen unter die Arme greifen.

„Wichtig wäre es deshalb aus unserer Sicht, dass im Burgenland ein Synergiezentrum für Startups geschaffen wird, in dem Begegnungen möglich sind, in dem Kommunikation möglich ist, in dem auch Büroräumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, um auch einen Anreiz zu schaffen und um nach außen zu tragen, was im Burgenland eigentlich an Startups und Ideen passiert“, sagt Czech.

Gratis-WLAN für Gemeinden

Damit die jungen Burgenländerinnen und Burgenländer fit für die moderne Arbeitswelt werden, müssten sich auch die Lehrberufe und die Schulen verändern, sagt die SJ-Vorsitzende. Sie schlägt vor, dass Programmieren als Wahlpflichtfach unterrichtet wird, Schüler mit Computer-Tablets ausgestattet werden, und dass jede Gemeinde Gratis-WLAN-Internet zur Verfügung stellt.

Ihren eigenen Beitrag leiste die SJ durch eine Bildungsoffensive, sagt Silvia Czech. Die Sozialistische Jugend hält in mehreren burgenländischen Bezirken Seminare ab. Themenschwerpunkte sind - neben der sozialdemokratischen Lehre - Rhetorik-Kurse, Projektmanagement, Layout und Gruppendynamik.