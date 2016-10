Schwerer Eisregen: Übung für Ernstfall

Die Bezirksfeuerwehr Oberwart hält am Samstag eine groß angelegte Katastrophenhilfsdienst-Übung ab. Im Raum Oberwart, Pinkafeld und Mark Allhau werden mehr als 500 Feuerwehrleute den Ernstfall „Eisregen“ proben.

Durch heftigen Eisregen sind mehrere Ortschaften im Bezirk Oberwart stark von den Auswirkungen betroffen: spiegelglatte Straßen, haufenweise demolierte Autos in den Straßengräben, verletzte Menschen. Solche Szenarien müssen in der Praxis nachgespielt und erprobt werden, um für den Ernstfall gerüstet zu sein, sagt Michael Halwachs von der Bezirksfeuerwehr Oberwart.

„Grundsätzlich sind unsere Feuerwehren immer für den Ernstfall gerüstet, aber in so einem Bereich reden wir natürlich von Bereichen, die über das normale Maß hinausgehen. Und alle zwei Jahre findet eine Großübung statt, um auf solche Großschaden-Ereignisse vorbereitet zu sein“, so Halwachs.

Erinnerung an Blitz-Eis auf Rosalia

Weit hergeholt ist das Szenario nicht. Auf der Rosalia war im Jänner 2015 nach einem Blitz-Eis tagelang der Strom ausgefallen - mehr dazu in Rosalia: Großes Aufräumen geht weiter. Die Zufahrt war durch umgestürzte Bäume nicht befahrbar. Bundesheerpanzer mussten angefordert werden, um die eingeschlossenen Menschen mit Nahrungsmittel zu versorgen.

Es habe sich außerdem gezeigt, dass etwa die Hochwassersituation im Bezirk Oberwart im heurigen Jahr oder Reifregen und Niederschlagsmengen in der vergangenen Jahren größere Ausmaße angenommen hätten, so Halwachs.

Von 18.00 Uhr bis in späte Nacht

Mehr als 500 Feuerwehrleute mit 70 Fahrzeugen aus dem Bezirk Oberwart, Hartberg und Ungarn sowie Kräfte vom Roten Kreuz sind im Einsatz. Die Übung beginnt um 18.00 Uhr und dauert bis spät in die Nacht. Die Landesstraße zwischen Grafenschachen und Loipersdorf wird im Zuge der Katastrophenhilfsdienst-Übung zwischen 16.00 Uhr 20.00 Uhr gesperrt sein.