Pinkafeld: NS-Schmiererei an Arztpraxis

In Pinkafeld haben unbekannte offenbar rechtsradikale Täter den Rollladen einer Arztpraxis mit dem Zeichen der nationalsozialistischen Waffen-SS und mit ausländerfeindlichen Beschimpfungen beschmiert. Anzeige wurde erstattet.

Die Polizei ermittelt nach der NS-Schmiererei in Pinkafeld. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag den Rollladen der Arztpraxis beschmiert. Der Inhaber des beschmierten Geschäftslokals ist in der Flüchtlingshilfe aktiv.

„Entsetzt über Angriff“

Er ist Mitglied des Vereins „Pink-Up-Help“, dem nach eigenen Angaben rund 170 Personen angehören. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf der Flucht bei ihrer Ankunft in Pinkafeld zu unterstützen und ihnen zu helfen, sich in ihrer neuen Umgebung zu integrieren.

In einer Stellungnahme von „Pink-Up-Help“ heißt es, man sei entsetzt über diesen Angriff. Man lasse sich nicht einschüchtern und verstehe den Vandalenakt als Auftrag, noch mehr zu tun und noch aktiver zu werden.

Polizei ermittelt

Mittlerweile wurde der Schriftzug entfernt. Die Polizei hat Erhebungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Nach Auskunft der Polizei ist es der einzige derartige Vorfall im Burgenland in den vergangenen Monaten.