Polizei sprengt Drogenring

Die Polizei im Burgenland konnte wieder einmal einen Drogenring zerschlagen. Vier Männer wurden angezeigt. Die vier sollen Drogen im Wert von 210.000 Euro produziert und weiterverkauft haben.

Der Schlag gegen die Drogenkriminalität ist den Ermittlern der Polizeiinspektion St. Michael (Bezirk Güssing) gelungen. Sie haben die vier Männer - drei Steirer und einen Niederösterreicher - gefasst. Die Männer sollen seit 2014 mit Drogen - hauptsächlich mit Cannabis - Geschäfte gemacht haben. Heuer im März sind sie ins Visier der burgenländischen Ermittler geraten, im Sommer klickten für die vier Männer - sie sind zwischen 34 und 62 Jahre alt - die Handschellen.

ORF

Indoor- und Outdoor-Plantagen

Bei Hausdurchsuchungen entdeckten die Ermittler vier Indoor- und zwei Outdoor-Plantagen zur Herstellung von Cannabisblüten und Cannabisöl, auch Bargeld in Höhe von 5.000 Euro wurde sichergestellt, sagt der Güssinger Bezirkspolizeikommandant Ewald Dragosits.

„Die festgenommenen Täter stehen daher im Verdacht, 21 Kilogramm Cannabisblüten mit einem Schwarzmarktwert von immerhin 210.000 Euro selbst erzeugt zu haben. Von diesen 21 Kilogramm Cannabisblüten konnten unsere ermittelnden Beamten den Verkauf von elf Kilogramm nachweisen, wodurch ein Erlös von 110.000 Euro erzielt werden konnte“, so Dragosits.

Auch 30 Abnehmer ausgeforscht

Verkauft haben die Männer die Drogen im Burgenland, in der Steiermark und in Niederöstereich. Drei Männer sitzen in U-Haft, einer wurde angezeigt. Auch 30 Abnehmer konnten die Ermittler ausforschen.