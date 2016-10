AK: Frauen arbeiten ab jetzt gratis

Der „Equal Pay Day“ zeigt jedes Jahr auf, dass Frauen immer noch weniger als Männer verdienen. Im Burgenland ist es jetzt soweit: Denn von Freitag an bis zum Jahresende arbeiten Frauen rein statistisch gesehen gratis, so die AK Burgenland.

Das durchschnittliche Jahreseinkommen einer vollzeitbeschäftigten Burgenländerin beträgt knapp 37.000 Euro brutto. Während sie bis zum 31. Dezember arbeiten muss, um diesen Betrag zu verdienen, verdient ihr männlicher Kollege das schon bis zum 14. Oktober. Bis zum Jahresende kommt ein Burgenländer durchschnittlich auf mehr als 47.000 Euro Jahreseinkommen. In dieser Zeit arbeiten Frauen statistisch gesehen gratis - also fast 80 Tage.

Burgenland auf Platz zwei

Mit einem Einkommensnachteil der Frauen von 21,5 Prozent liegt das Burgenland auf Platz zwei aller Bundesländer - das ist gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um einen Platz. Im Durchschnitt ist die Einkommensschere in Österreich noch größer als im Burgenland. Am geringsten ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauengehältern heuer, wie auch im Vorjahr, in Wien. Dort arbeiten Frauen erst ab 27. Oktober bis zum Jahresende statistisch gratis.

