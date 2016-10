Raum Klingenbach: Staus wegen Baustelle

Klingenbach, Siegendorf und Sankt Margarethen sind seit Wochen Dauergäste in den Verkehrsnachrichten. Denn wegen der Baustelle beim Kreisverkehr Siegendorf kommt es in der Früh und am Abend immer wieder zu Staus.

In den Morgenstunden und am Abend geht bei Siegendorf und Sankt Margarethen verkehrstechnisch betrachtet wenig. Am Montagabend etwa stauten sich die Autokolonnen von der Baustelle beim Siegendorfer Kreisverkehr in beide Richtungen - also zurück bis zur Auffahrt der A3 beziehungsweise bis zur Grenze zu Ungarn. Die Autofahrer mussten Wartezeiten von 20 Minuten in Kauf nehmen.

Bei Grenzkontrollen verlängert sich Stauzeit

Pendler müssen sogar mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde rechnen, wenn neben den Bauarbeiten beim Turbokreisverkehr in Siegendorf auch noch die Grenze in Klingenbach bei der Einreise kontrolliert wird. Die Stauszenen wiederholen sich am Abend beim Rückreiseverkehr.

Autofahrer, die über die Ortschaft ausweichen wollen, landen ebenfalls in einer Baustellen-Zone, denn auch in Siegendorf wird gerade die Hauptstraße saniert. Da viele nach Sankt Margarethen ausweichen, stehen auch dort morgendliche und abendliche Staus auf dem Programm. Die laufende Sanierung der Ödenburger Straße von der Grenze nach Sankt Margarethen verschärft die Situation.

