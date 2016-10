Mannersdorf: Diskussion um Windräder

In der mittelburgenländischen Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz, beziehungsweise in deren Ortsteilen Unterloisdorf und Klostermarienberg, sollen insgesamt neun Windräder errichtet werden. Im November soll es dazu eine Volksbefragung geben.

Die Firma „oekostrom AG“ hat konkretes Interesse für einen Windpark zwischen Unterloisdorf und Klostermarienberg (Bezirk Oberpullendorf) bekundet. Erste Pläne wurden bereits bei einer Informationveranstaltung präsentiert. Geplant sind in Summe neun Windräder mit einer Blattspitzenhöhe von rund 210 Metern. Die Bevölkerung scheint über den Windpark geteilter Meinung zu sein. Einige sehen das Landschaftsbild der Umgebung gefährdet, andere fürchten wiederum eine Entwertung der umliegenden Grundstücke. Genauso gibt es aber auch Dorfbewohner die einen Windpark befürworten würden.

ORF

Bürgerbefragung für November geplant

Der Gemeinderat der Großgemeinde Mannersdorf, zu der die beiden Ortsteile gehören, hat deshalb in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Bevölkerung von Unterloisdorf und Klostermarienberg zu befragen ob sie für oder gegen den Windpark ist. Als Ortsvorsteher stehe er momentan neutral zum Projekt, so der Bürgermeister von Klostermarienberg, Walter Kuntner (SPÖ). Es bringe der Gemeinde finanzielle Einnahmen, aber die Bevölkerung müsse darüber entscheiden, ob ihr das die visuelle Beeinträchtigung wert ist, sagte Kuntner.

ORF

Befragung soll bindend sein

Ähnlich argumentiert auch der Ortsvorsteher von Unterloisdorf Kurt Supper (SPÖ). Der Gemeinde kämen natürlich finanzielle Mittel zu, die man für Infrastrukturprojekte heranziehen könnten. Natürlich habe man dann die Optik des Windparks sozusagen erste Reihe fußfrei und da gebe es natürlich auch geteilte Meinungen. Die Bürgerbefragung werde für den Gemeinderat bindend sein, sobald mehr als 50 Prozent der Dorfbevölkerung daran teilnehmen, so Supper. Die Bürgerbefragung zum Thema Windpark findet am 20.November statt.