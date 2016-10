Treffen der Bezirkshauptleute zu Asyl

Migration und Asyl waren heute Thema bei einem Treffen der Bezirkshauptleute mit Landespolizeidirektor Marin Huber in Eisenstadt. Konkret ging es um die Sonderverordnung und das Grenzmanagement.

Die Leiterinnen und Leiter der Bezirksverwaltungsbehörden des Burgenlandes trafen am Montag in der Landespolizeidirektion in Eisenstadt zusammen, um die aktuelle Migrations- und Asylthematik zu diskutieren. Landespolizeidirektor Martin Huber wählte bei seiner ersten Bezirkshauptleutebesprechung als aktuelle Themenschwerpunkte die Sonderverordnung und das Grenzmanagement.

Landespolizeidirektion Burgenland

Für geordnetes Grenzmanagement sorgen

Das habe oberste Priorität, so Huber. Für die Verantwortlichen im Lande heißt das, dass sie für ein geordnetes und rechtsstaatliches Grenzmanagement zu sorgen haben, dass die Flüchtlinge, die zu uns hereinkommen, registrieren und die entsprechenden Verfahren gesetzt werden müssen.

Landespolizeidirektion Burgenland

Arbeitsbedingungen für Grenzeinsatz verbessern

Derzeit würden sämtliche Grenzübergänge nach den Erfordernissen ausgestattet, um den Polizistinnen und Polizisten an den Grenzen entsprechende Arbeitsbedingungen zu bieten. Einen weiteren wichtigen Beitrag für die Sicherheit im Burgenland stellt auch der Assistenzeinsatz des Bundesheeres dar.