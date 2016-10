Gold für 121 Mädchen und Burschen

130 Mitglieder der burgenländischen Feuerwehrjugend zeigten am Samstag im Landesfeuerwehrkommando Burgenland in Eisenstadt beim Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb ihr Können.

Im Burgenland haben 121 junge Feuerwehrmitglieder das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold bekommen. Sie haben an einem umfangreichen Bewerb in Eisenstadt teilgenommen.

zurück von weiter

Es ist dabei um praktisches Können und theoretisches Wissen gegangen. Neun weitere Jugendliche haben die Feuerwehrgrundausbildung abgeschlossen.