Filme für die Seele

Das Ziel der Filmreihe, die am Montag, am Tag der seelischen Gesundheit startet, ist es, offen über psychische Erkrankungen zu sprechen. Bis Donnerstag werden in vier Kinos Filme gezeigt, die psychische Erkrankungen thematisieren.

Die Filmreihe wird von pro mente Burgenland organisiert und findet heuer bereits zum sechsten Mal statt. Man will das Tabuthema rund um psychische Erkrankungen aus dem Schatten holen.

Psychische Krankheit kratzt an Würde des Menschen

Immerhin leidet jeder vierte Mensch einmal im Leben zumindest kurzfristig an einer psychischen Erkrankung. Die Dunkelziffer sei sehr hoch, sagt Eva Blagusz von pro mente Burgenland: „Wenn man psychisch krank ist, dann kratzt es eigentlich an der Würde des Menschen. Wir bemühen uns, in der sozialpsychiatrischen Versorgung, da einen Baustein hineinzubringen. Und zwar, dass wir in unseren Wohnhäusern den Klienten ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.“

ORF

Selbstwertgefühl geht verloren

Unterstützt wird die Aktion auch vom psychosozialen Dienst, vom Verband für Psychotherapie und vom Verein HPE, der Angehörigen psychisch Erkrankter Hilfe anbietet. Auch Arnold Fass von der Selbsthilfegruppe Forchtenstein ist eingebunden: „Ich erlebe das immer wieder in meine drei Selbsthilfegruppen, dass psychisch kranke Menschen, wenn sie nicht mehr fähig sind, einen Beruf auszuüben, an Selbstwertgefühl verlieren.“

ORF

Sehr hohe Dunkelziffer an psychisch Erkrankten

Die Zahl des psychisch Erkrankten steigt. Wie viele es sind weiß niemand. Die Dunkelziffer sei hoch, sagt Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ): „Es wird oft von Krankheiten zweiter Klasse gesprochen, was nicht der Fall ist. Es geht auch darum, dass wir öffentlich machen, auch von der Gesundheitspolitik, dass das eine Krankheit ist, die gleich zu behandeln ist, wie alle anderen.“

Die Filme zum Thema psychische Erkrankungen werden am Montag im Kino Matttesburg gezeigt, am Dienstag in Illmitz, am Mittwoch in Oberpullendorf und am Donnerstag in Oberwart. Beginn ist jeweils um 18.00 Uhr bei freiem Eintritt.

Montag, 10. Oktober 2016 - Cineplexx Mattersburg

„Hedi Schneider steckt fest“

Dienstag, 11. Oktober 2016 - Nationalparkkino Illmitz

„Silver Linings“

Mittwoch, 12. Oktober 2016 - Kino Oberpullendorf

„Hedi Schneider steckt fest“

Donnerstag, 13. Oktober 2016 - Dieselkino Oberwart

„Adam“

Nach den Vorstellungen stehen die ExpertInnen des psychosozialen Bereichs aus dem Burgenland für Ihre Fragen und Anliegen in gemütlicher Atmosphäre zur Verfügung.

Um auch in den Schulen Aufklärungsarbeit zu leisten, findet bereits am 6. Oktober 2016 im Kino Oberpullendorf eine Schülervorführung mit dem Film „Durchgeknallt“ statt, bei der rund 200 Schüler und Schülerinnen teilnehmen werden.