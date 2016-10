Delegation auf Polenreise

Eine hochrangige Delegation hat in den vergangenen drei Tagen in Südpolen Werbung für die burgenländische Wirtschaft gemacht, denn Polen hat seit Jahren ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum mit weiterem großen Potential.

Ziel des Besuchs in Südpolen war es, für die burgenländische Wirtschaft neue Märkte zu erschließen, sagt Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Die burgenländische Wirtschaft exportiert jährlich Waren im Wert von zwei Milliarden Euro mit einem großen Potential nach oben meint Niessl: „Ich denke, dass wir hier auch internationaler denken müssen, dass wir noch mehr exportieren müssen, denn alles, was im Burgenland produziert wird, schafft Arbeitsplätze im Land. Und was in den Export geht, da kommt das Geld aus dem Ausland ins Burgenland zurück.“

Ein Hoffnungsmarkt vor der Haustür

Für Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth ist Polen, mit 40 Millionen Einwohnern, ein Hoffnungsmarkt vor der Haustür: „Es ist deutlich größer als Österreich. Wenn man sich aber die Wirtschaftsdaten anschaut, so ist es schon ein Hoffnungsmarkt, für jeden, der investieren möchte, denn hier gibt es noch ein Wirtschaftswachstum zwischen 3,3 und 3,7 Prozent.“

Absatzmöglichkeiten in Polen ausloten

Christoph Blum, Geschäftsführer des Transformatorenherstellers Trafomodern in Hornstein, will in Polen Absatzmöglichkeiten ausloten: „Für uns ist das natürlich hochgradig interessant, weil wir hier natürlich einen großen zukünftigen Markt und vor allem einen Wachstumsmarkt finden, den wir so in Österreich im Moment nicht finden.“

Erfolg am polnischen Markt

Seit vielen Jahren ist der Baustofferzeuger Michael Leier aus Horitschon in Polen aktiv, mit Erfolg wie er bilanziert: „Wir sind in Polen heute am Baustoffsektor einer der führenden Betriebe. Wir sind seit 30 Jahren hier, und sind sehr glücklich, dass wir hier sein dürfen. Wir machen hier unser Geschäft und auch letzten Endes unseren Gewinn.“

550 österreichische Firmen in Polen aktiv

In Polen sind derzeit an die 550 österreichischen Firmen aktiv. Bei Arbeitsgesprächen mit hochrangigen politischen Persönlichkeiten wurde die Bildung von grenzüberschreitenden Plattformen fixiert, um die bestehenden Kooperationen ausbauen zu können, sagt Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ), der das Burgenland im EU Ausschuss der Regionen vertritt.