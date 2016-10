Atemluftkompressoren für Feuerwehren

Die sieben Bezirksfeuerwehren im Burgenland haben am Freitag neue mobile Atemluftkompressoren von Landeshauptmannstellvertreter und Feuerwehrreferent Johann Tschürtz (FPÖ) und Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl überreicht bekommen.

Die mobilen Atemluftkompressoren werden von den Bezirksstützpunktfeuerwehren bei der Befüllung der Atemluftflaschen der burgenländischen Freiwilligen Orts- und Stadtfeuerwehren bei Großeinsätzen, bei Großübungen und bei den Atemschutz-Leistungsprüfungen in den Bezirken verwendet.

ABI Stefan Hahnenkamp

„Wir benötigen diese Atemluftkompressoren im Alltag, um die Atemluftversorgung für die Atemschutzgeräteträger bei den verschiedensten Einsätzen sicherzustellen zu können. Mit diesen mobilen Atemluftkompressoren ist es möglich, die Atemluftflaschen unmittelbar am Einsatzort zu befüllen“, so Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl.

ABI Stefan Hahnenkamp

Die Kosten von 82.000 Euro übernimmt das Land

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) betonte in seiner Rede die Wichtigkeit des Atemschutzwesens in der Feuerwehr. „Es war und ist mir ein besonderes Anliegen, diese mobilen Atemluftkompressoren entsprechend zu fördern“. Er dankte vor allem den Atemschutzgeräteträgern der Feuerwehr für ihre oft lebensrettenden Einsätze unter schwierigsten Bedingungen. „Diese 82.000 Euro sind daher ein gut investiertes Geld in die Sicherheit unserer Bevölkerung."