Erste Details zum neuen Surfweltcup

Nach der Entscheidung, den Surfweltcup im kommenden Jahr in Neusiedl am See auszutragen, werden nun auch erste Details bekannt. Die Veranstaltung soll verstärkt einen Festival-Charakter bekommen.

Es gibt Details zum neuen Surfweltcup: Das Sportspektakel soll eher Familien ansprechen und wird am Ufer des Strandbades stattfinden. Neben dem Wettkampfteil wird es diverse Kinderbereiche geben und auch die Möglichkeit, verschiedene Trendsportarten auszuprobieren, und zwar täglich zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr.

Daneben wird es einen eigenen Partybereich geben, im Industriegebiet neben der A4 beziehungsweise dem Outlet Center. Die Gespräche mit den Grundstückseigentümern laufen aber noch. Geplant sind Liveacts. Die Besucher sollen auch die Möglichkeit haben, auf dem Gelände zu campen.

Termin steht fest

Auch der Termin steht schon fest: Der Surfweltcup beginnt am 28. April und endet am 7. Mai 2017. An jedem der beiden Wochenenden erwarten die Veranstalter rund 90.000 Besucherinnen und Besucher. Ein Verkehrskonzept für die reibungslose An- und Abreise wird noch erstellt. Es soll auch einen Shuttle-Service geben.

Der Surfweltcup in dieser Form und an diesem Standort ist sowohl für die Stadtgemeinde Neusiedl am See als auch für die Veranstalter ein Testlauf - die Fortsetzung hängt vom Erfolg ab.

