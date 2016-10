Neuer Chef für Siemens Eisenstadt

Die Siemens Niederlassung in Eisenstadt hat einen neuen Leiter. Mit Monatsanfang hat Wilfried Stuckart die Niederlassungsleitung übernommen, er ist seit rund 30 Jahren bei Siemens tätig.

Seit 51 Jahren ist Siemens in Eisenstadt vertreten. Vor knapp einem Jahr wurde das runde Jubiläum gefeiert. Seit wenigen Tagen hat die Eisenstädter Siemens Niederlassung einen neuen Leiter. Der gelernte Jurist Wilfried Stuckart ist seit rund 30 Jahren bei Siemens tätig. Das Büro von Siemens Eisenstadt wickelt Aufträge in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Medizintechnik ab.

Wilfried Stuckart leitet seit dem 1. Oktober das Büro in der Landeshauptstadt. Stuckart löst Gerhard Lackner ab, der mit Ende des Jahres in Pension geht. Das Siemens-Büro in Eisenstadt ist in erster Linie Anlaufstelle für Kunden aus dem Burgenland. Kunden sind unter anderem die Energie Burgenland, die Raaber Bahn, die Stadtgemeinde Oberwart und die Krankenanstaltengesellschaft KRAGES. Seit 2007 ist Siemens auch Eigentümer der Softwarefirma ETM. Diese hat in Eisenstadt rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.