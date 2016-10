Rosa Schloss gegen Brustkrebs

Als sichtbares Zeichen gegen Brustkrebs ist gestern Abend das Schloss Esterhazy in Eisenstadt in rosa Licht getaucht worden. Verschiedene Aktionen sollen weltweit auf die Krankheit Brustkrebs aufmerksam machen.

205 Frauen sind im Vorjahr im Burgenland an Brustkrebs erkrankt. Für eine erfolgreiche Behandlung der Krankheit ist die frühe Erkennung sehr wichtig. Daher wird das Thema jedes Jahr rund um den Weltkrebstag am 1. Oktober ins Scheinwerferlicht gerückt, um den Frauen ins Bewusstsein zu rufen, dass regelmäßige Selbstuntersuchungen der Brust und Vorsorgeuntersuchungen unter Umständen lebensrettend sein können.

Zu wenige nutzen Früherkennungsprogramm

Auch wenn diese Botschaft nicht neu ist, muss sie dennoch immer wieder laut gesagt werden, sagt Irmgard Luisser vom Brustgesundheitszentrum Pannonia Süd des Krankenhauses Güssing. „Seit Jänner 2014 läuft in ganz Österreich das Früherkennungsprogramm. Es wird leider nicht ganz gut angenommen, und zwar in den Altersgruppen 55-70 Jahre haben wir keine gute Teilnahme. Das ist aber genau die Gruppe, bei der die meisten Karzinome zu erwarten sind. Das ist schade, wenn die Frauen nicht zur Mammographie kommen, vertun sie unter Umständen die Chance der Früherkennung“, so Luisser.

Einladungsbrief gilt als Überweisung

Dieses Brustkrebs-Früherkennungsprogramm bedeutet, dass Frauen in der Hochrisiko-Altersgruppe zwischen 45 und 69 einen Einladungsbrief zur Mammographie erhalten. Dieser Brief gilt gleichzeitig als Überweisung für ein Röntgeninstitut.