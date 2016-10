Einbrecherbande vor Gericht

Im Landesgericht in Eisenstadt steht heute eine Einbrecherbande vor Gericht. Den sieben ungarischen Staatsbürgern werden insgesamt 40 Einbrüche in Niederösterreich und dem Burgenland vorgeworfen.

Die Männer sollen in Wohnungen, Ferienhäuser, Firmen und landwirtschaftliche Betriebe eingebrochen haben. Mehr als ein halbes Jahr lang waren die sieben Angeklagten in verschiedenen Zusammensetzungen immer wieder auf Beutezüge durch Ostösterreich unterwegs. Insgesamt 31 Einbrüche bzw. Einbruchsversuche im Burgenland und dem benachbarten Niederösterreich werden ihnen zur Last gelegt.

Auf frischer Tat ertappt

Im Februar diesen Jahres klickten die Handschellen. Der Polizei gelang es, durch umfangreiche Spurenauswertung und intensive Zusammenarbeit mit den ungarischen Behörden die Täter auszuforschen. Ein Teil der Bande wurde während eines Einbruchsversuches auf frischer Tat ertappt. Einige der Angeklagten sind teilgeständig. Im Fall einer Verurteilung müssen einzelne Angeklagte mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen.