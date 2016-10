Polizisten geohrfeigt: 22-Jährige vor Gericht

Eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung musste sich am Dienstag im Landesgericht Eisenstadt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verantworten. Sie hatte bei einem Dorffest zwei Polizisten geohrfeigt und attackiert.

Zu dem Vorfall kam es Ende April beim sogenannten „Georgi-Kirtag“ im Eisenstädter Ortsteil St. Georgen. Die 22-jährige Frau war mit einer Freundin bei dem Fest und dürfte eine größere Menge Alkohol konsumiert haben. Gegen 4.30 Uhr mussten zwei Polizisten eingreifen, um die betrunkene Frau zu beruhigen. Sie schlug dabei wild um sich, ohrfeigte die Beamten und kratzte sie im Gesicht.

Milde Strafe

Gleich zu Prozessbeginn bekannte sich die junge Frau schuldig. Das Ganze tue ihr leid, sagte sie. Sie könne sich an den Abend nicht mehr erinnern, ihre Freundin habe ihr am Tag darauf von dem Vorfall erzählt, so die 22-Jährige. Bei den beiden Polizisten wollte sie sich am nächsten Tag persönlich entschuldigen. Die Beamten seien aber nicht im Dienst gewesen, schildert sie. Die Verhandlung endete für die Frau mit einer Diversion und einer Geldstrafe von 460 Euro.