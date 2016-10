300 neue Jobs bei Militärkommando Burgenland

Nachdem Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) Budgeterhöhungen für das Bundesheer durchgesetzt hat, werden nun zusätzliche Soldaten werden eingestellt, 300 davon im Burgenland - das gab das Militärkommando am Montag in Eisenstadt bekannt.

Das Bundesheer bekommt mehr Geld, weil Österreich zunehmend bedroht werde, heißt es vom Heer. Internationale Konflikte, Terrorismus, Naturkatastrophen und die Migration würden das Land unsicherer machen, so der burgenländische Militärkommandant Gernot Gasser bei einer Pressekonferenz am Montag in Eisenstadt. Diesen Bedrohungen gelte es zu begegnen, dafür stünden in den nächsten vier Jahren 1,7 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, so Gasser.

ORF

10.000 Soldaten österreichweit

Mit dem Geld modernisiert das Heer seine Waffen und stellt in den nächsten Jahren österreichweit fast 10.000 Soldaten ein. Davon profitiere auch das Burgenland, sagte Jägerbataillons-Kommandant Thomas Erkinger. In der Kaserne Güssing werden 140 Stellen vergeben. Auch beim Material werde Güssing bestens ausgestattet, so Erkinger. Die Militärmusik im Burgenland nimmt ebenfalls zusätzliche Mitglieder auf. In Eisenstadt können sich außerdem Interessierte für Jobs als Soldaten-Ausbildner bewerben. Hier werden ebenfalls 140 Soldaten gebraucht.

Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) sagte, dass Verteidigungsminister Doskozil mit der Heeres-Aufrüstung genau auf seiner Linie sei. Für den SPÖ-Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker bedeuten die zusätzlichen Soldaten mehr Sicherheit und einen wirtschaftlichen Impuls fürs Burgenland.

Info-Hotline eingerichtet

Voraussetzungen für eine Bewerbung sind ein Höchstalter von 34 Jahren sowie eine abgeschlossene Schulausbildung. Frauen will man besonders ansprechen, Ziel sei es, die Quote von derzeit zwei auf zehn Prozent zu steigern. Bewerber sollen auch über das AMS Burgenland vermittelt werden. Das Angebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Soldaten im Militärdienst. Detaillierte Informationen gibt es beim Militärkommando Burgenland unter 050201/1540110.