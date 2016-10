Erstmals weniger Arbeitslose seit fünf Jahren

Die Arbeitslosigkeit ist im Burgenland im September erstmals seit fünf Jahren zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Minus von 1,2 Prozent. Zuletzt verzeichnete das Arbeitsmarktservice (AMS) im Dezember 2011 im Burgenland einen Rückgang bei den Arbeitslosen.

8.577 Menschen waren im September im Burgenland ohne Job - das sind um 101 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten stieg auf etwa 104.000 und die Zahl der offenen Stellen verdoppelte sich auf 787. Bei der Jugendarbeitslosigkeit gab es einen Rückgang um neun Prozent. Im Baugewerbe sank die Arbeitslosigkeit gleich um 57 Prozent.

Unsichere Prognose

„Die allmähliche wirtschaftliche Erholung zeigt sich Ende September neben dem Beschäftigungshöchststand auch am leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Ob das - trotz des weiter anhaltenden Zuwachses an freien Stellen - für eine generelle Trendwende am burgenländischen Arbeitsmarkt ausreicht, kann aufgrund der vorliegenden Prognosen nicht bestätigt werden“, sagte AMS-Burgenland-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl.

Bei den Schulungsteilnehmern stieg die Zahl um 6,4 Prozent. 1.902 Burgenländerinnen und Burgenländer nahmen im September an Schulungen teil. Österreichweit ist die Zahl der Arbeitslosen im Jahresvergleich leicht gestiegen - mehr dazu in Über 390.000 im September ohne Job.