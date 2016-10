Großhöflein: Tempo 70 gegen Lärm

Die Bürgerinitiative Großhöflein, die sich für einen Lärmschuz entlang der Südostautobahn (A3) einsetzt, bekommt nun Unterstützung. Als erste Sofortmaßnahme ist am Montag eine Tempobeschränkung bei den Ortseinfahrten errichtet worden.

Jeweils an den Ortseinfahrten auf der B59 und der B16 wurden 70-km/h-Beschränkungen errichtet. "Wir tun in unserem Verantwortungsbereich was wir können, um die Lebensqualität der Burgenländerinnen und Burgenländer zu verbessern“, sagte dazu Straßenbaulandesrat Helmut Bieler (SPÖ).

Auch im Landtag wurde ein Antrag zur Unterstützung der Bürgerinitiative eingebracht. Es gebe eine breite Unterstützung für die Anliegen der Bürgerinitiative, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.

Link: