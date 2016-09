Zusammenstoß mit Pkw: Biker schwer verletzt

In Haschendorf (Bezirk Oberpullendorf) ist am Donnerstag ein 45-jähriger Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Der Autolenker hatte den Biker übersehen.

Der 61-jährige Pensionist war mit seinem Auto auf der L338 Richtung Unterpetersdorf unterwegs. An der Kreuzung mit der B62 hatte er den Motorradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenprall. Der schwer verletzte Biker wurde ins Spital gebracht

Unfälle auch in Eisenstadt und Weiden am See

Einsätze für die Rettungskräfte gab es auch in Eisenstadt und in Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See). In Eisenstadt stieß eine 43-Jährige beim Umdrehen mit ihrem Pkw mit dem Wagen eines 63-jährigen Pensionisten zusammen. Beide Lenker wurden verletzt, der Wagen der Frau landete im Straßengraben.

In Weiden am See wurde ein 71-jähriger Radfahrer aus Deutschland bei einem Sturz verletzt. Der Mann wollte links abbiegen und übersah, dass ihn ein Auto überholte. Der 71-Jährige wurde vom Seitenspiegel erfasst und ging zu Boden. Die Rettung brachte den Mann ins Spital.