Karl Kanitsch: Abschied mit Tränen

Eine Legende verlässt den ORF Burgenland. Moderator Karl Kanitsch geht am Freitag in den Ruhestand. Am letzten Arbeitstag wurde im ORF-Landesstudio Burgenland noch einmal kräftig gefeiert.

In Eisenstadt flossen heute die Tränen: Nach fast 30 Jahren im Dienst für den ORF Burgenland geht Karl Kanitsch am Freitag in den Ruhestand. An seinem letzten Arbeitstag bekommt Kanitsch Besuch von unzähligen Kollegen, Weggefährten, der Militärmusik Burgenland unter der Leitung von Oberst Hans Miertl sowie dem Männergesangsverein Eintracht Oberdorf.

Neben der letzten Sendung von „Guten Morgen Burgenland“ mit Karl Kanitsch ist die ORF Burgenland-Legende heute noch zu Gast in „Mahlzeit Burgenland“ sowie in „Burgenland Heute“ um 19:00 auf ORF 2.