Füzi hört als Chef der Fußballakademie auf

Die Fußball-Akademie Burgenland in Mattersburg ist untrennbar mit Hans Füzi verbunden. Der 57-Jährige hatte von Beginn an die sportliche Leitung der 2009 eröffneten Vorzeige-Einrichtung des burgenländischen Fußballs inne. Jetzt tritt er ab.

Hans Füzi ist seit über eineinhalb Jahrzehnten als Trainer federführend im burgenländischen Nachwuchs tätig. Jetzt gibt er die Agenden der sportlichen Leitung der Fußball-Akademie Burgenland ab. Jetzt möchte sich der ehemalige Bundesliga-Spieler auf die Basisarbeit konzentrieren. Konkret geht es ihm dabei um die Nachwuchsarbeit mit Kindern zwischen acht und vierzehn Jahren.

ORF

Füzi betont, dass er sich aus eigenem Wille zurückgezogen hat. „Ich habe vom Verband das Angebot bekommen, den Nachwuchsbereich in Zukunft besser zu strukturiert. Sowohl bei der Talenteschiede, als auch im burgenländischen Gesamtfußball", so Füzi.

Jahrelange Erfahrung

Der 57-jährige war in den vergangenen Jahren ein viel beschäftigter Mann. Neben seiner Tätigkeit für die Fußball-Akademie war und ist er Sportdirektor des burgenländischen Fußballverbandes und arbeitete als Co-Trainer für diverse Fußball-Nachwuchs-Nationalteams, vor allem unter den Trainern Manfred Zsak und Thomas Janeschitz.

Die Führung der Fußball-Akademie Burgenland nahm den freiwilligen Rückzug Füzis zur Kenntnis. Die Nachfolge werde in der nächsten Aufsichtsratssitzung der Fußball-Akademie besprochen, so der Vorsitzende dieses Aufsichtsrates, Christian Illedits. Die nächste Sitzung findet am 14. Oktober statt.