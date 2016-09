Raubüberfall in Gols: Prozess beginnt

In Eisenstadt steht am Donnerstag ein 24-Jähriger Mann vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, Mitte Juli einen schweren Raub auf die Volksbank verübt zu haben. Laut Anklage soll er eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und rund 15.000 Euro geraubt haben.

Am späten Nachmittag des 15.Julis betrat ein bewaffneter Mann die Bank. Er hatte ein Messer bei sich und sagte „Geld her“ und „keine Polizei“. Der Räuber hielt einer der beiden Bankangestellten dann das Messer an den Rücken und zwang sie, aus der Kassenlade Geld zu nehmen und ihm zu geben.

Von Cobra festgenommen

Mit rund 15.000 Euro Bargeld ergriff er dann die Flucht. Bei der folgenden Alarmfahndung stellte sich heraus, dass sich der Räuber in einem Haus in Mönchhof aufhält. Die Spezialeinheit Cobra nahm ihn fest. Das Geld wurde in dem Haus sichergestellt.

Von der Polizei hieß es damals, der junge Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See habe nach der Festnahme ein Geständnis abgelegt. Als Motiv habe er genannt, seinen Job verloren zu haben und an Geldmangel zu leiden.

Urteil für Donnerstag erwartet

Später dürfte der 24-Jährige seine Verantwortung abgeändert haben. Weil der Täter vermummt war, geht es daher bei dem Prozess auch um die Frage der Identifizierung. Seitens des Gerichts hieß es dazu, eine Zeugin habe den Angeklagten anhand der Stimme erkannt. Es gebe auch Videomaterial der Überwachungskamera.

Zuständig für das Verfahren ist ein Schöffengericht, den Vorsitz hat Richter Alexander Glanz. Die Strafdrohung bei schwerem Raub lautet auf ein bis fünfzehn Jahre Freiheitsstrafe. Mit einem Urteil ist noch am Donnerstag zu rechnen.