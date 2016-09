Pkw-Lenker rannte nach Unfall weg

Nach einem Verkehrsunfall mit Blechschaden in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) hat in der Nacht auf Dienstag ein 41-jähriger Burgenländer zu Fuß das Weite gesucht.

Der Mann war auf der B50 unterwegs. Dabei erfasste er den Anhänger vom Wagen eines 50-jährigen Rumänen, der trotz Nachranges von der Abfahrt der Ostautobahn (A4) in die Bundesstraße einbog, berichtete die Polizei. Der Pkw des 41-Jährigen blieb laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland erst nach etwa 300 Metern stehen.

Dann stieg der Mann aus und rannte in Richtung des Ortsgebietes von Parndorf. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und sah auch bei ihm zu Hause nach, die Suche blieb jedoch bisher erfolglos. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Parndorf barg die Fahrzeuge und reinigte die Straße von ausgelaufenem Öl.

Unfall in Podersdorf

Zwei Verletzte gab es beim Zusammenstoß von zwei Autos in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See). Ein 47-jähriger Lenker aus Ungarn wollte von einem Güterweg aus die Bundesstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar das Auto eines von links kommenden 56-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Neusiedl am See. Beide Männer wurden verletzt. Alkoholisiert war niemand der Beteiligten.

Pensionist im Rollstuhl niedergestoßen

In Jennersdorf ist am Montag ein 68-jähriger Mann im Rollstuhl von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf einem Schutzweg, den der Pensionist mit seinem elektrischen Rollstuhl überqueren wollte, als ein 38-jähriger Lenker mit seinem Pkw links abbog, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Der 68-Jährige stürzte als Folge des Zusammenstoßes. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.