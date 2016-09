Klingenbach: Dorfcafe in alter Backstube

Es gibt auch immer wieder Hausbesitzer, die sich bemühen, Altes zu erhalten und mit Modernem zu verbinden. In Klingenbach zum Beispiel hat vor kurzem ein Dorfcafe eröffnet, dass in einer Backstube von etwa 1900 untergebracht ist.

Das Dorfcafe soll zu einem neuen Treffpunkt in Klingenbach werden - ganz im Sinn der Geschichte des Hauses: Denn bis vor etwa 40 Jahren sind die Klingenbacher hierher gekommen, um Brot und Süßigkeiten zu kaufen. Die alte Bäckerei ist um 1900 gebaut worden. Die jetzigen Besitzer Eva und Günter Kain haben das Gebäude liebevoll restauriert und zu einem kleinen Cafe mit 25 Sitzplätzen umgebaut.

Dabei haben sie ein großes Ziel gehabt. „Wir wollten alles alte erhalten. Natürlich muss man einige Abstriche machen, wie die Lüftung einbauen, ohne dass man es zu sehr sieht. Aber sonst ist eigentlich ziemlich alles geblieben“, so Cafe-Besitzerin Eva Kain.

ORF

ORF

Hinweise auf alte Backstube

Kleine Details weisen im Cafe auf die alte Backstube hin: So hat eine Eisenhalterung früher die Regale gestützt, auf denen die Brote auskühlten. So mancher Gast erinnert sich noch an diese Zeit - auch der Nachbar Franz Ivancsits. „Vorne, wo der Gastraum ist, war der Backofen drinnen. Links war der Schreibtisch mit diesen Zuckerl, die die Kinder gekauft haben“, schilderte Ivancsits.

ORF

Einkehrmöglichkeit für Dorf

Für Eva Kain ist das Cafehaus ein neues Kapitel, sie hat früher in einem Architekturbüro gearbeitet. Sie wollte die alte Backstube aber nicht leer stehen lassen - nicht zuletzt, weil in den vergangenen Jahren einige Gasthäuser in Klingenbach zugesperrt haben.

„Wie wir hergezogen sind gab es noch fünf Gasthäuser, mittlerweile sind es noch zwei. Von Montag bis Mittwoch gibt es nichts. Es gibt viele die Spazierengehen, aber es gab nichts zum Einkehren“, so Kain. Mit dem Dorfcafe haben die Klingenbacher jetzt wieder eine Einkehrmöglichkeit mehr.