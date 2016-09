Burgenland: Neues Jagdgesetz präsentiert

Mit 1.1.2017 soll ein neues burgenländisches Jagdgesetz in Kraft treten. Ausgearbeitet wurde es von der Arbeitsgemeinschaft Jagd. Am Dienstag hat Landesrätin Verena Dunst (SPÖ) den Gesetzesvorschlag präsentiert.

Das neue Jagdgesetz wurde ausschließlich von Spezialisten aus Land- und Forstwirtschäft Jägern und Juristen ausgearbeitet. Ein ausgewogenes modernes und für alle Beteiligten transparentes Jagdgesetz liege nun vor, sagte die zuständige Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). Es sei der Versuch unternommen worden den Interessen der Jäger, Waldbesitzer, Bauern, Tier und Umweltschützer gerecht zu werden, meinte Dunst.

In der Vergangenheit sorgten immer wieder Gatterjagden für Aufregung. Dunst würde diese Jagdform gänzlich verbieten, dass sei derzeit aber verfassungsrechtlich nicht möglich, wie sie sagte. Allerdings werden die Regeln für die Gatterjagd verschärft, erklärte Dunst. „Bestehende Jagdgatter unterliegen ab sofort - ab 1.1.2017 - sehr strengen behördlichen Regulierungen. Ich möchte von jedem Gatter genau wissen, was drinnen ist, was raus- und auch hineinkommt. Ich möchte auch ganz klar sagen, dass im neuen Jagdgesetz drinnen stehen wird - und das habe ich mir auch rechtlich absichern können, dass ab dem 1.1.2017 es im Burgenland kein neues Jagdgatter mehr geben wird“, so Dunst.

ORF

Entstaubt und entbürokratisiert

Das neue Jagdgesetz sei entstaubt und vor allem entbürokratisiert worden, so der Vorsitzende der ARGE-Jagd Siegfried Fleischhacker. Der Jagdkataster werde in Zukunft nur mehr von den Behörden geführt und nicht wie bisher auch vom Landesjagdverband, so Fleischhacker. „Dadurch ersparen wir uns verschiedene Übermittlungen von Abschussplänen, Abschusslisten, von Ausgehscheinen - das sind die Berechtigungen, das Nicht-Pächter auch im Revier ausgehen dürfen - über die Behörde zu transportieren. Jede Information, die sie dazu benötigen ist für alle Berechtigten in ihrem bestimmten Segment einsehbar“, sagte Fleischhacker.

Neu geregelt wird auch die Bezahlung von Wildschäden. Erstmals in Österreich beträgt der Selbstbehalt für Grundbesitzer bei Wildschäden zehn Prozent und es gibt bei Wildschäden eine Haftungsobergrenze - je nach Fläche und Kulturart - für die Jäger.

Kritik von ÖVP und LBL

Scharfe Kritik an der Entwicklung des Jagdgesetzes kommt von der ÖVP: Es habe keine Parteienverhandlungen, keine Einbindung anderer Fraktionen, keine konkreten Änderungsvorschläge gegeben kritisiert ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz die zuständige Landesrätin Dunst.

Ähnlich die Kritik des Bündnis Liste Burgenland: Landesrätin Dunst habe bis dato keine Gespräche mit anderen im Landtag vertretenen Fraktionen geführt. Sogar die FPÖ sei nicht miteingebunden, behauptete zumindest Manfred Kölly. Das Bündnis Liste Burgenland forderte aus diesem Grund die Einbindung aller im Landtag vertretenen Fraktionen vor Gesetzesänderungen.