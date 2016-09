Weinhandl und Goger bei Golf-Tour-School

Am Dienstag beginnt für zwei Burgenländer die Golf Tour School, ein Qualifikationsbewerb für die große European Tour. Für Uli Weinhandl aus Oberwart und Robin Goger aus Neudauberg gilt es den ersten Schritt in diese Richtung zu setzten.

In Ebreichsdorf in Niederösterreich findet eines von insgesamt acht Turnieren der ersten Bewerbsphase der Tour School statt. Knapp 100 Spieler aus 18 Nationen sind am Start, die besten 25 schaffen den Sprung in Phase 2. Robin Goger aus Neudauberg und Uli Weinhandl aus Oberwart spielen normalerweise auf der niederklassigeren Alps Tour.

Der 21-jährige Goger konnte dabei heuer schon überzeugen, liegt auf Platz neun der Jahresrangliste. Uli Weinhandl, inzwischen 40 jahre alt, ist auf der Alps Tour nur die Nummer 64 und wartet heuer noch auf ein Top Ergebnis. Aber die Tour-School sehen die beiden jedenfalls als die kleine Chance, sich für die große Euroepean Tour zu qualifizieren.

Steinige Qualifikation

Der Weg dorthin ist steinig. Die Tour School umfasst drei Phasen. Übersteht man Phase eins - etwa in Ebreichsdorf - und zwei, geht es beim Tour-School-Finale in Spanien um 25 Spielberechtigungen auf der European Tour 2017.

Neben dem Oberwarter Bernd Wiesberger besitzt eine solche derzeit nur der Steirer Lukas Nemecz. Insgesamt rund 700 weltweit nehmen an de Tour-School teil. Robin Goger und Uli Weinhandl gehen Dienstagmittag auf ihre erste Runde.