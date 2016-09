Bürgermeisterwechsel in Oberschützen

Der Bürgermeister von Oberschützen Günter Toth (ÖVP) wird bei den nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr kandidieren. Nach 14 Jahren sei es Zeit, dass jemand anderer mit neuen Ideen die Gemeindespitze übernimmt, sagte Toth.

Die Volkspartei Oberschützen hat sich einstimmig für Gemeinderat Hans Unger als neuen Bürgermeister ausgesprochen. Die Gemeinderatswahlen finden im Herbst kommenden Jahres statt.

In der Amtszeit von Günter Toth wurde der Wohnbau in der Großgemeinde forciert. Es wurde in die Infrastruktur investiert und das breite Angebot im Bereich Kinderbetreuung und Schulen gesichert.