HD-Fernsehen auch über Antenne

Nachdem die ORF-Fernsehprogramme schon seit längerem in HD gesendet werden, folgt nun die Umstellung des Antennenfernsehens auf HD - und zwar mit 27. Oktober. Der Vorteil: Es gibt mehr Sender zur Auswahl, allerdings braucht man eine neue DVBT-Box.

Das Antennenfernsehen in HD bringt deutlich mehr Sender und das in höherer Qualität. Abgesehen von der Anschaffung einer neuen DVBT2-Box entstehen auch keinerlei zusätzliche Kosten: Die ORF-Fernsehprogramme, sowie die österreichischen Privat-Sender gibt es auch in HD ohne Mehrkosten, wer mehr Sendervielfalt will, für den bietet simpliTV um zehn Euro pro Monat mehr als 40 Fernsehprogramme über die Hausantenne.

HD auch im terrestrischen Fernsehen sei ein wichtiges Angebot für die ORF-Kunden, sagte Generaldirektor Alexander Wrabetz, schließlich würden österreichweit jährlich 820.000 neue TV-Geräte abgesetzt. „Das heißt, die Österreicher investieren auch in ihre Fernsehausstattung, sind interessiert das Fernseherlebnis zum bestmöglichen Standard zu haben“, so Wrabetz.

Antennenbesitzer brauchen DVBT-2-Box

Wer bisher ausschließlich über die Hausantenne fernsieht, sollte sich unbedingt eine neue DVBT-2-Box anschaffen, denn ab dem 27. Oktober wird das herkömmliche DVBT-Signal abgeschaltet, sagte ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger.

„Alle die bis jetzt über Kabel und Satellit schauen sind von dieser Umstellung nicht betroffen. Aber wir haben schon ungefähr 20.000 Menschen im Burgenland, die bis jetzt über Antenne geschaut haben - und die können nach dieser Umstellung jetzt auch in HD fernsehen. Das ist ein ganz großer Unterschied“, so Schneeberger.

ORF

Günstige Simpli-Boxen

In der Umstellungsphase bis etwa Mitte November gibt es die neuen DVBT-2-Simpli-Boxen auch besonders günstig um etwa 25 Euro pro Stück. Sie können zusätzlich zu den Fernsehprogrammen auch die ORF-Radioprogramme empfangen, im Gegensatz zum Fernsehen bleibt beim Radio aber das analoge Angebot weiterhin bestehen.

Links: