Reiterfolge beim Vienna Masters

Die besten Reiter haben vergangenes Wochenende am Areal der Trabrennbahn Krieau Station gemacht. Auch junge Burgenländerinnen haben beim „Vienna Masters“ gute Leistungen abgeliefert.

Am Start war auch die Europameisterschaftsteilnehmerin Josefina Goess-Saurau vom Reitclub Neumarkt an der Raab. Sie ging mit ihrem Westfalenwallach Liliput an den Start und belegte in der Silver Tour über 1.30 den hervorragenden fünften Platz.

Michael Graf

Zum vielfältigen Programm zählten auch internationale Dressurbewerbe für Junioren. Hier dominierte die 16-jährige Nicola Louise Ahorner - Reitsportzentrum Pannonia - mit ihrem 13-jährigen Oldenburger Robbespiere ganz klar das Starterfeld und konnte alle drei Prüfungen an diesem Wochenende für sich entscheiden.

Für das Equiteam Auhof Neufeld konnte sich die 15-jährige Sophie Zinsmeister mit ihrem Pony Girlfriend gut in Szene setzen. Das Duo gewann am Donnerstag die Ponyspringprüfung in der Hauptarena und reihte sich in die Siegerliste des hochkarätigen Turniers ein.

