Diebe geschnappt

Im Zuge von Kfz-Kontrollen konnte am Sonntag in Kittsee im Kofferraum eines Autos ein gestohlener Vibrationsstampfer sichergestellt werden. Die Erhebungen ergaben, dass das Baugerät von einer Baustelle in Lassee (Bezirk Gänserndorf) entwendet worden war.

Die Autoinsassen, drei slowakische Staatsangehörige, wurden festgenommen und angezeigt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ihre Einlieferung ins Gefängnis an.

Kittsee: Fahrräder gestohlen

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) drei Fahrräder. Die Fahrräder waren auf dem Parkplatz im Bereich des Bahnhofes abgestellt und durch Fahrradschlösser gesichert. Der oder die Täter durchtrennten die Absperrschlösser und entwendeten die Fahrräder. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Eine Fahndung nach den Unbekannten wurde eingeleitet.