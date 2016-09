SVM: Schwierige Aufgabe gegen Rapid

Der SV Mattersburg bestreitet am Sonntag in der Bundesliga ein schwieriges Auswärtsspiel. Die Mattersburger sind bei Rapid Wien zu Gast.

Dreimal ist der SV Matterburg heuer schon auswärts angetreten, dreimal kehrten die Mattersburger ohne Punkte zurück. Am Sonntag gegen Rapid nimmt die Mannschaft von Ivica Vastic den nächsten Anlauf. Die Zahlen sprechen deutlich für Rapid. Mattersburg hat gegen Rapid die bislang letzten 3 Duelle verloren. Noch dazu ist Rapid im heimischen Allianz Stadion noch ohne Liga-Gegentor.

Bei Matterburg mussten in Altach drei Spieler angeschlagen ausgetauscht werden. Seidl, Malic und Röcher sind fraglich, über ihren Einsatz wird kurzfristig entschieden. Faktum ist: die Chancenverwertung muss im Vergleich zu den Spielen zuletzt besser werden. Patrick Farkas und Alois Höller glauben an eine Chance in Wien. Rapid gegen Mattersburg beginnt um 19.00 Uhr und bildet den Abschluss der achten Runde. Davor zeigt ORFeins noch die Partie Salzburg gegen Austria Wien. Sturm Graz bleibt Tabellenführer, Mattersburg ist vorerst letzter.

Ritzing führt in Regionalliga Ost

In der Regionalliga Ost übernahm Ritzing durch ein 2:1 im Spitzenspiel gegen die Austria Amateure die Tabellenführung. Ritzing hält beim Maximum von 18 Punkten aus sechs Partien. „Die Mannschaft hat Moral bewiesen und wollte wiedermal gewinnen“, so Trainer Stefan Rapp. Ritzing liegt zwei Punkte vor den Austria Amateuren, trug aber ein Spiel weniger aus. Neusiedl ist 6., Parndorf 9.

In der Burgenlandliga steht Parndorf II auf Platz eins nach dem 4:0 gegen Deutschkreutz. St. Margarethen bezwang Schattendorf 1:0, Draßburg gegen die Mattersburg Amateure endete 1:1. Markt Allhau gegen gegen Eberau. Am Sonntag folgt noch das Spiel Wimpassing gegen Klingenbach.

