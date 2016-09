Gemüse aus dem Aquarium

Aquaponics ist die gemeinsame Zucht von Pflanzen und Fischen in einem Aquarium. Einer der heimischen Pioniere auf diesem Gebiet ist der Mönchhofer Gerhard Zechner. Er hat eine Versuchsanlage am Laufen.

Vereinfacht gesagt wachsen Gemüse und Kräuter in einem Aquarium - zum Beispiel Gurken und Basilikum. Der biologische Vorgang der sich tatsächlich abspielt, damit ein Aquaponics-System funktionieren kann, ist wesentlich komplizierter. Die natürlichen Abfallprodukte der Fische werden durch die Zufuhr von Bakterien in Pflanzendünger umgewandelt. Ein Vorgang von dem sowohl die Pflanzen als auch die Fische profitieren.

„Das ist ein komplett geschlossener Kreislauf. Das Wasser rinnt vom Fischtank durch diese Biologie, wird von den Pflanzenwurzeln gereinigt - dort wird der Stickstoff herausgezogen - und das Wasser rinnt wieder sauber zu den Fischen zurück“, erklärte Zechner.

Salat bis Erdbeeren

Seit rund fünf Jahren experimentiert Gerhard Zechner in seinem Gewächshaus mittlerweile. Vom Salat bis zu den Erdbeeren ist ihm bereits alles geglückt. Die ursprüngliche Idee und das System hat er aus Amerika mitgebracht. Dort sind Aquaponics-Kulturen keine Seltenheit mehr. Diese Art der biologischen Pflanzen- und Fischzucht in Einem wird aber auch in Österreich immer mehr zum Thema.

Projekt am Hauptbahnhof

„In den hochmodernen Ländern wird es hingehen zum sogenannten City-Farming. Das heißt, die Lebensmittel werden direkt in der Stadt beim Kunden produziert. Eines der größten Projekte, das in Zukunft angegangen wird und auch schon genehmigt ist, ist zum Beispiel das Projekt am Hauptbahnhof in Wien“, so Zechner.

Die Fische werden dann im Kellerbereich des Hauptbahnhofs beheimatet sein. Die Pflanzenzucht wird sich über mehrere Etagen erstrecken. In ein paar Jahren könnte es also schon Fisch und Gemüse geben - frisch aus dem Wiener Hauptbahnhof.