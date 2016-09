Bundesheer sucht Soldatinnen

Das Bundesheer wirbt derzeit um junge Frauen. In der Montecuccoli-Kaserne in Güssing begann am Freitag das „Girls’ Camp“. 48 Stunden lang können junge Frauen den Kasernenalltag und die Aufgaben von Soldatinnen kennenlernen.

Gastgeber des „Girls’ Camp“ ist das Jägerbataillon 19. 75 junge Frauen aus ganz Österreich rückten am Freitag in die Montecuccoli-Kaserne ein, um sich über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer zu informieren.

Bundesheer-Alltag hautnah erleben Die Teilnehmerinnen des „Girls’ Camp“ erwarten sich neue Erfahrungen und Einblicke in die Arbeit beim Bundesheer.

Das Bundesheer habe eine relativ geringe Frauenquote und man wolle den Anteil erhöhen, sagte Kasernenkommandant Thomas Erkinger. Frauen hätten nicht die Möglichkeit als Grundwehrdiener einzurücken, daher biete man diese Schnuppertage ein, um den Frauen einen Eindruck zu verschaffen.

ORF

Soldatin: „Echt cool“

Lydia Kaufmann aus Bad Pirawarth ist eine der jungen Frauen, die sich eine Karriere beim Bundesheer vorstellen kann. Der Umgang mit Waffen und das Marschieren würden sie interessieren. Anna Jurasovits aus Wiener Neustadt ist seit einem Jahr Soldatin und von ihrem Beruf begeistert. Es sei echt cool, man werde ausgebildet im Häuserkampf - also wie man eine Stadt verteidige - das sei eine sehr interessante Sache.

ORF

Bundesheer stockt Kaderpersonal auf

Das Bundesheer wird derzeit umstrukturiert, deshalb werden nicht nur Soldatinnen sondern auch Soldaten gesucht. Laut Verteidigungsminister Hans Peter Doszkozil soll das Kaderpersonal bis 2020 um 3.800 Frauen und Männer aufgestockt werden.