Blaulichtorganistionen im Rampenlicht

Am Samstag findet in der Martin-Kaserne in Eisenstadt wieder der „Tag der Sicherheit“ statt. Sämtliche Rettungs-, Hilfs- und Einsatzorganisationen des Landes zeigen, was sie können und das Publikum kann hinter die Kulissen blicken.

Wer einmal mit einem Panzer mitzufahren oder bei einer groß angelegten Einsatzübung der Feuerwehr dabei sein will, hat beim „Tag der Sicherheit“, der von der Landessicherheitszentrale veranstaltet wird, die Gelegenheit. Insgesamt 17 Einsatz- und Hilfsorganisationen präsentieren sich.

Überschlagssimulator und Segway-Parcours

Ein weiterer Höhepunkt ist der ÖAMTC-Stand. Dort kann man in einem Fahrzeug - unter Anleitung von erfahrenen Instruktoren - anhand eines Pkw-Überschlagssimulators das richtige Verhalten nach einem Unfall trainieren. Auch beim ARBÖ gibt es vieles zum Ausprobieren - etwa einen Aufprallsimulator und einen Segway-Parcours.

Vorführung der Rettungshunde

Für Kinder dürfte die Leistungsschau der Rettungshundebrigade und der Auftritt von Helmi beim Stand des Kuratoriums für Verkehrssicherheit besonders spannend sein. Die Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr und dauert bis 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.